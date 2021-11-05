Баснин Пётр Тимофеевич
мужской, родился 1778, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
умер 1742, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ОтецБаснин Тимофей Максимович1716 г.р.
Супруги
Баснева Аграфена ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Баснин Павел ПетровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Баснин Тимофей Максимович
Мать: не указана
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баснева Аграфена Григорьевна
Смерть
1742
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область