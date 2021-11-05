Баснин Пётр Тимофеевич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio

Баснин Пётр Тимофеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1778, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

умер 1742, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Отец
Баснин Тимофей Максимович1716 г.р.
Супруги
Баснева Аграфена ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Баснин Павел ПетровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Баснин Тимофей Максимович

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баснева Аграфена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баснин Павел Петрович

Мать ребёнка: Баснева Аграфена Григорьевна

Смерть
1742
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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