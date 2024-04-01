Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1732
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Киселев Михей Фотиев
Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Киселев Филип Фотиев
Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова
Рождение ребёнка
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Киселев Иван Фотиев
Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Киселев Макар Фотиев
Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Киселев Петр Фотиев
Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова
Рождение ребёнка
07.04.1770
Сын: Киселев Егор Фотиев
Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова
Рождение ребёнка
18.05.1772
Сын: Киселев Петр Фотиев
Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Марфа Филипова
дочь крестьянина г. Туринска, д. Лебедевой
Смерть
Неизвестно