Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Киселев Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Иванов

Мать: Киселева ?

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Киселев Михей Фотиев

Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Киселев Филип Фотиев

Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Киселев Василий Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Фотиев

Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Киселев Моисей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Фотиев

Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Киселев Иван Фотиев

Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Киселев Макар Фотиев

Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Киселев Петр Фотиев

Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова

Рождение ребёнка
07.04.1770

Сын: Киселев Егор Фотиев

Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова

Рождение ребёнка
18.05.1772

Сын: Киселев Петр Фотиев

Мать ребёнка: Киселева Марфа Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Марфа Филипова

дочь крестьянина г. Туринска, д. Лебедевой
Смерть
Неизвестно
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