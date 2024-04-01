Киселев Моисей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Фотиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Бракосочетание
15.07.1779
Жена: Киселева Акулина Петрова
оба первым браком
Рождение ребёнка
15.05.1780
Дочь: Елена Моисеева
Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Волкова Параскева Мосеева
Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Киселев Яков Моисеев
Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Саушкина Устинья Моисеевна
Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокия Моисеева
Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно