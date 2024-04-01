Киселев Моисей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Фотиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Моисей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Фотиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Мать: Киселева Марфа Филипова

Бракосочетание
15.07.1779

Жена: Киселева Акулина Петрова

Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым браком
Рождение ребёнка
15.05.1780

Дочь: Елена Моисеева

Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Волкова Параскева Мосеева

Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Киселев Семен Моисеев

Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Киселев Яков Моисеев

Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Саушкина Устинья Моисеевна

Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евдокия Моисеева

Мать ребёнка: Киселева Акулина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
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