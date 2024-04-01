Киселева (Реутова) Марфа Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Реутова) Марфа Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Киселев Михей Фотиев

Отец ребёнка: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Киселев Филип Фотиев

Отец ребёнка: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Киселев Василий Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Фотиев

Отец ребёнка: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Киселев Моисей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Фотиев

Отец ребёнка: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Киселев Иван Фотиев

Отец ребёнка: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Киселев Макар Фотиев

Отец ребёнка: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Киселев Петр Фотиев

Отец ребёнка: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Рождение ребёнка
07.04.1770

Сын: Киселев Егор Фотиев

Отец ребёнка: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Рождение ребёнка
18.05.1772

Сын: Киселев Петр Фотиев

Отец ребёнка: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

дочь крестьянина г. Туринска, д. Лебедевой
Смерть
Неизвестно
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