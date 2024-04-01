Киселева (Реутова) Марфа Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1769
Рождение ребёнка
07.04.1770
Рождение ребёнка
18.05.1772
Бракосочетание
Неизвестно
дочь крестьянина г. Туринска, д. Лебедевой
Смерть
Неизвестно