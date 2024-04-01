Киселев Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

01.10.1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Киселев Евтифий Андреев

Мать ребёнка: Киселева ?

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Киселев Нестор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Андреев

Мать ребёнка: Киселева ?

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев

Мать ребёнка: Киселева ?

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Киселев Фотей Крест. Д. Пелевиной, Сладковской Волости (С 1786 Г.) Андреев

Мать ребёнка: Киселева ?

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Киселев Семен Андреев

Мать ребёнка: Киселева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Киприан Андреев

Мать ребёнка: Киселева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева ?

Смерть
01.10.1783
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
80 лет. записан как Иван Андреев Киселев
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