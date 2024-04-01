Киселев Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти01.10.1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Киселева ?
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Киселев Нестор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Андреев
Мать ребёнка: Киселева ?
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Киселев Анина Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Андреев
Мать ребёнка: Киселева ?
Рождение ребёнка
Около 1732
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: Киселева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киселева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева ?
Смерть
01.10.1783
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
80 лет. записан как Иван Андреев Киселев