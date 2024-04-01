Киселев Нестор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Нестор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Киселев Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Иванов

Мать: Киселева ?

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Киселев Селиван Нестеров

Мать ребёнка: Киселева ?

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Киселев Лука Нестеров

Мать ребёнка: Киселева ?

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Киселев Степан Нестеров

Мать ребёнка: Киселева ?

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Киселев Василий Нестеров

Мать ребёнка: Киселева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева ?

Смерть
Неизвестно
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