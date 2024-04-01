Киселев Нестор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1727
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Киселева ?
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Киселева ?
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Киселева ?
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Киселева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева ?
Смерть
Неизвестно