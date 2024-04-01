Киселев Евтифий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Чусовитина Федосья Евтифиева
Мать ребёнка: Киселева Федора Васильева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Важенина Акилина Евтифиева
Мать ребёнка: Киселева Федора Васильева
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Киселева Федора Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно