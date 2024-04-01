Киселев Евтифий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Евтифий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Киселев Андрей Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Иванов

Мать: Киселева ?

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Чусовитина Федосья Евтифиева

Мать ребёнка: Киселева Федора Васильева

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Важенина Акилина Евтифиева

Мать ребёнка: Киселева Федора Васильева

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Киселев Савелий Евтифиев

Мать ребёнка: Киселева Федора Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Федора Васильева

Смерть
Неизвестно
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