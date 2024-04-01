Киселева Федора Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Чусовитина Федосья Евтифиева
Отец ребёнка: Киселев Евтифий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Важенина Акилина Евтифиева
Отец ребёнка: Киселев Евтифий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Киселев Евтифий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно