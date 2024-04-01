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Киселева Федора Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Чусовитина Федосья Евтифиева

Отец ребёнка: Киселев Евтифий Андреев

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Важенина Акилина Евтифиева

Отец ребёнка: Киселев Евтифий Андреев

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Киселев Савелий Евтифиев

Отец ребёнка: Киселев Евтифий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Евтифий Андреев

Смерть
Неизвестно
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