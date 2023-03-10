(Ермолаева) Нина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Илья???
Мать: Ермолаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Князев Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно