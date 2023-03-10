(Ермолаева) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермолаева) Нина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Илья???

Мать: Ермолаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Князев Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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