Князев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Нина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Ильинична
Смерть
Неизвестно