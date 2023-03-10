Князев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Валерий Александрович

Мать ребёнка: Нина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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