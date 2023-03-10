Ермолаев Илья??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Илья???

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1908

Сын: Ермолаев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия

Рождение ребёнка
29.09.1919

Сын: Ермолаев Василий Ильич

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ильинична

Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Евдокия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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