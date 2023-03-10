Ермолаев Илья???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1908
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия
Рождение ребёнка
29.09.1919
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ильинична
Мать ребёнка: Ермолаева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Евдокия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область