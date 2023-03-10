Ермолаева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1908
Отец ребёнка: Ермолаев Илья???
Рождение ребёнка
29.09.1919
Отец ребёнка: Ермолаев Илья???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ильинична
Отец ребёнка: Ермолаев Илья???
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Илья???
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область