Ермолаева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1908

Сын: Ермолаев Алексей Ильич

Отец ребёнка: Ермолаев Илья???

Рождение ребёнка
29.09.1919

Сын: Ермолаев Василий Ильич

Отец ребёнка: Ермолаев Илья???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ильинична

Отец ребёнка: Ермолаев Илья???

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Илья???

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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