Кочин Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочин Порфирий

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Место рождения

Коченово

Дата рождения

10.02.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910

Отец: Кочин Дмитрий Васильевич

Мать: Кочина Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочина) Тамара

Мать ребёнка: Кочина (Ковалева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1935

Дочь: Краснухина (Кочина) Валентина

Мать ребёнка: Кочина (Ковалева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1950

Дочь: Волобуева (Кочина) Галина

Мать ребёнка: Кочина (Ковалева) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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