Кочин Порфирий
Место рождения
Дата рождения10.02.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочина) Тамара
Мать ребёнка: Кочина (Ковалева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1935
Дочь: Краснухина (Кочина) Валентина
Мать ребёнка: Кочина (Ковалева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1950
Дочь: Волобуева (Кочина) Галина
Мать ребёнка: Кочина (Ковалева) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно