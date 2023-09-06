Кочина Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочина Татьяна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Захар Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1910

Сын: Кочин Порфирий

Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кочин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Кочина) Елизавета

Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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