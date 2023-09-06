Кочина Татьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1910
Сын: Кочин Порфирий
Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Кочина) Елизавета
Отец ребёнка: Кочин Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно