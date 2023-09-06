Кочин Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
10.02.1910
Сын: Кочин Порфирий
Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Кочина) Елизавета
Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна
Смерть
1933