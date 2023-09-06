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Кочин Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Захар Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
10.02.1910

Сын: Кочин Порфирий

Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кочин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Кочина) Елизавета

Мать ребёнка: Кочина Татьяна Никифоровна

Смерть
1933

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