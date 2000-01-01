город Сватово, город Сватово — Familio

Сватово

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2111Ново-Екатеринославль, слоб. каз.при рч. Красной.463678027412589Церквей православных 2. Училище. Ярмарок 4. Базары. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Ново-Екатеринославская волость
507. Ново-Екатеринослав (Сватова Лучка), слобода бывшая государственная, при речке Красной, дворов 1298, жителей 6326, волостное правление (уездный город в 58 верстах), 2 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Купянский уезд, Сватово-Лучская волость
слобода Сватово-Лучка
Харьковская губерния, Купянский уезд
слобода Сватова-Лучка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13366Сватовемістомісто районного підпорядкування, центр міської ради, центр районур-н Сватівськийміськрада Сватівська
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