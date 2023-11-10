Кочина (Ковалева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочина (Ковалева) Мария Ивановна

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Место рождения

Сватово

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ковалев Иван

Мать: Ковалева Татьяна

Рождение ребёнка
10.08.1935

Дочь: Краснухина Валентина

Отец ребёнка: Кочин Порфирий

Рождение ребёнка
10.07.1950

Дочь: Волобуева Галина

Отец ребёнка: Кочин Порфирий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Кочин Порфирий

Смерть
Неизвестно
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