Кочина (Ковалева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ковалев Иван
Мать: Ковалева Татьяна
Рождение ребёнка
10.08.1935
Дочь: Краснухина Валентина
Отец ребёнка: Кочин Порфирий
Рождение ребёнка
10.07.1950
Дочь: Волобуева Галина
Отец ребёнка: Кочин Порфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Кочин Порфирий
Смерть
Неизвестно