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Беляев Михаил Прохорович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

30.10.1818

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1818

Отец: Беляев Прохор Иванович

Мать: Беляева Марфа Прокопьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1847

Жена: Беляева Настасья Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1850

Сын: Беляев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Беляева Настасья Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1853

Сын: Беляев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Беляева Настасья Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1855
Ржев, город Ржев, Тверская область
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