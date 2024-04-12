Беляев Михаил Прохорович
Место рождения
Дата рождения30.10.1818
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1818
Отец: Беляев Прохор Иванович
Бракосочетание
09.11.1847
Рождение ребёнка
04.11.1850
Мать ребёнка: Беляева Настасья Петровна
Рождение ребёнка
10.06.1853
Мать ребёнка: Беляева Настасья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855