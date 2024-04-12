Беляева (Горскова) Настасья Петровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
09.11.1847
Рождение ребёнка
04.11.1850
Отец ребёнка: Беляев Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
10.06.1853
Отец ребёнка: Беляев Михаил Прохорович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно