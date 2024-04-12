Беляева (Горскова) Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (Горскова) Настасья Петровна

Беляева (Горскова) Настасья Петровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1847

Муж: Беляев Михаил Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1850

Сын: Беляев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Беляев Михаил Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1853

Сын: Беляев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Беляев Михаил Прохорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close