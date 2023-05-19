Беляева Марфа Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1818
Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1820
Дочь: Димитриева Татьяна Прохорова
Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1822
Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1825
Дочь: Ваулина Пелагея Прохорова
Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно