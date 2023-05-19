Беляева Марфа Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Марфа Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1818

Сын: Беляев Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1820

Дочь: Димитриева Татьяна Прохорова

Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1822

Сын: Беляев Иван Прохорович

Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1825

Дочь: Ваулина Пелагея Прохорова

Отец ребёнка: Беляев Прохор Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Прохор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно