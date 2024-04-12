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Мухин Василий Константинович

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Мухин Константин Демидович

Мать: не указана

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.

Дочь: Лупанова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1882 ст.

Дочь: Мухина Васса Васильевна

Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.

Сын: Мухин Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1889 ст.

Дочь: Мухина Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1891 ст.

Сын: Мухин Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.02.1902 ст.

Жена: Мухина Наталья Севастьяновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.

Дочь: Мухина Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Мухина Наталья Севастьяновна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Прасковья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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