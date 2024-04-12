Мухин Василий Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Мухин Константин Демидович
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.
Дочь: Лупанова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
18.08.1882 ст.
Дочь: Мухина Васса Васильевна
Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.
Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
25.03.1889 ст.
Дочь: Мухина Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
10.08.1891 ст.
Мать ребёнка: Мухина Прасковья Кузьминична
Бракосочетание
04.02.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.
Дочь: Мухина Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Мухина Наталья Севастьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно