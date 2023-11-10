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Мухин Константин Демидович

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

16.12.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мухин Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Мухин Евгений Константинович

Мать ребёнка: не указана

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Мухин Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Мухин Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
16.12.1894 ст.
Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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