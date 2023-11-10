Мухин Константин Демидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти16.12.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Мухин Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Мухин Евгений Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Мухин Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Мухин Иван Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.12.1894 ст.