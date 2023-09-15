Лупанова (Мухина) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1879 ст.
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1879 ст.
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Муж: Лупанов Михаил Ильич
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1903 ст.
Сын: Лупанов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.11.1906 ст.
Сын: Лупанов Демьян Михайлович
Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.
Дочь: Лупанова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
15.02.1912 ст.
Сын: Лупанов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
08.11.1913 ст.
Сын: Лупанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич
Смерть
1969