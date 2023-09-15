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Лупанова (Мухина) Анастасия Васильевна

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.10.1879 ст.

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1879 ст.

Отец: Мухин Василий Константинович

Мать: Мухина Прасковья Кузьминична

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Лупанов Михаил Ильич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1903 ст.

Сын: Лупанов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1906 ст.

Сын: Лупанов Демьян Михайлович

Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.

Сын: Лупанов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.

Дочь: Лупанова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1912 ст.

Сын: Лупанов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1913 ст.

Сын: Лупанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Лупанов Михаил Ильич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
1969
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