Мухина Прасковья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти18.05.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.
Дочь: Лупанова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
18.08.1882 ст.
Дочь: Мухина Васса Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
25.03.1889 ст.
Дочь: Мухина Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Рождение ребёнка
10.08.1891 ст.
Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1899 ст.