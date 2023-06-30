Мухина Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Прасковья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

18.05.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.

Дочь: Лупанова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1882 ст.

Дочь: Мухина Васса Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.

Сын: Мухин Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1889 ст.

Дочь: Мухина Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1891 ст.

Сын: Мухин Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Василий Константинович

Смерть
18.05.1899 ст.
Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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