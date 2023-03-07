(Гурцова) Домника Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гурцова) Домника Феоктистова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1834

Отец: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов

Мать: Гурцова Фёкла Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1861

Муж: Авксентий (Савельев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1861

Дочь: Анна Авксентиева

Отец ребёнка: Авксентий (Савельев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1863

Дочь: Макрина Авксентиева

Отец ребёнка: Авксентий (Савельев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1871

Сын: Василий Авксентиев

Отец ребёнка: Авксентий (Савельев)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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