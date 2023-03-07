(Гурцова) Домника Феоктистова
Место рождения
Дата рождения02.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1834
Бракосочетание
28.05.1861
Муж: Авксентий (Савельев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1861
Дочь: Анна Авксентиева
Отец ребёнка: Авксентий (Савельев)
Рождение ребёнка
15.07.1863
Дочь: Макрина Авксентиева
Отец ребёнка: Авксентий (Савельев)
Рождение ребёнка
08.04.1871
Сын: Василий Авксентиев
Отец ребёнка: Авксентий (Савельев)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно