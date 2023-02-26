Гурцова Фёкла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти10.11.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1830
Сын: Иван Феоктистов
Отец ребёнка: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов
Рождение ребёнка
30.07.1832
Сын: Стефан (Фёдоров)
Отец ребёнка: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов
Рождение ребёнка
02.01.1834
Дочь: Домника Феоктистова
Отец ребёнка: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов
Рождение ребёнка
28.02.1844
Отец ребёнка: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1852
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище