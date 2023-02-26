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Гурцова Фёкла Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

10.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1830

Сын: Иван Феоктистов

Отец ребёнка: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1832

Сын: Стефан (Фёдоров)

Отец ребёнка: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1834

Дочь: Домника Феоктистова

Отец ребёнка: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1844

Сын: Фёдор (Федосий Фёдоров)

Отец ребёнка: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурцов Феоктист (Фёдор) Стефанов

Смерть
10.11.1852
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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