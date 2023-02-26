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Авксентий (Савельев)

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.02.1804

Дата смерти

18.04.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1804

Отец: Савва (Савелий) Карпов

Мать: Марфа Григорьева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1861

Жена: Домника Феоктистова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1861

Дочь: Анна Авксентиева

Мать ребёнка: Домника Феоктистова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1863

Дочь: Макрина Авксентиева

Мать ребёнка: Домника Феоктистова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1871

Сын: Василий Авксентиев

Мать ребёнка: Домника Феоктистова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1872
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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