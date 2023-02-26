Авксентий (Савельев)
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.02.1804
Дата смерти18.04.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1804
Отец: Савва (Савелий) Карпов
Мать: Марфа Григорьева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1861
Жена: Домника Феоктистова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1861
Дочь: Анна Авксентиева
Мать ребёнка: Домника Феоктистова
Рождение ребёнка
15.07.1863
Дочь: Макрина Авксентиева
Мать ребёнка: Домника Феоктистова
Рождение ребёнка
08.04.1871
Сын: Василий Авксентиев
Мать ребёнка: Домника Феоктистова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1872
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище