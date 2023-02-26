Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Григорьева

Марфа Григорьева

avatar

Место рождения

д.Огородниково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Огородниково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1793

Муж: Савва (Савелий) Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1794

Сын: Аким Саввин

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1796

Сын: Яков Саввин

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1799

Сын: Сила Саввин

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Авксентий ст

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов

д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1802

Сын: Емельян Савельев

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1804

Сын: Авксентий (Савельев)

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1806

Сын: Матвей Саввин

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close