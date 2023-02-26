Марфа Григорьева
Место рожденияд.Огородниково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1793
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1794
Сын: Аким Саввин
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1796
Сын: Яков Саввин
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1799
Сын: Сила Саввин
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Авксентий ст
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов
д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1802
Сын: Емельян Савельев
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1804
Сын: Авксентий (Савельев)
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1806
Сын: Матвей Саввин
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Карпов
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно