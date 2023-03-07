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Фирсонов Александр Вонифатьевич

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Место рождения

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Фирсонов Вонифатий Хрисанфович

Мать: Фирсонова Ольга Алексеевна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.

Сын: Фирсонов Николай Александрович

Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1909 ст.

Сын: Фирсонов Иван Александрович

Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.

Сын: Фирсонов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1915 ст.

Дочь: Фирсонова Евстолия Александровна

Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсонова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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