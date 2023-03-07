Фирсонов Александр Вонифатьевич
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.
Сын: Фирсонов Николай Александрович
Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.05.1909 ст.
Сын: Фирсонов Иван Александрович
Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.
Сын: Фирсонов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1915 ст.
Дочь: Фирсонова Евстолия Александровна
Мать ребёнка: Фирсонова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно