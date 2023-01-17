Фирсонова (Хрипунова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсонова (Хрипунова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: Хрипунова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.

Сын: Фирсонов Николай Александрович

Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1909 ст.

Сын: Фирсонов Иван Александрович

Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.

Сын: Фирсонов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1915 ст.

Дочь: Фирсонова Евстолия Александровна

Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич

Борисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсонов Александр Вонифатьевич

Смерть
Неизвестно
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