Фирсонова (Хрипунова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.
Сын: Фирсонов Николай Александрович
Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич
Рождение ребёнка
28.05.1909 ст.
Сын: Фирсонов Иван Александрович
Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.
Сын: Фирсонов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич
Рождение ребёнка
28.06.1915 ст.
Дочь: Фирсонова Евстолия Александровна
Отец ребёнка: Фирсонов Александр Вонифатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно