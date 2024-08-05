Третьяков (?) Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков (?) Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Третьяков (?) Никита Егорович

Мать: Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Третьякова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Третьякова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Третьяков (?) Николай Николаевич

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Третьякова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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