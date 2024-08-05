Третьяков (?) Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Третьяков (?) Никита Егорович
Мать: Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Третьякова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Третьякова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Третьяков (?) Николай Николаевич
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Третьякова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Смерть
Неизвестно