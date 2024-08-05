Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков (?) Николай Никитич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Никита Егорович
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Третьякова) Анна Никитична
Отец ребёнка: Третьяков (?) Никита Егорович
Смерть
Неизвестно