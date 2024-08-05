Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков (?) Николай Никитич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Никита Егорович

Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Третьякова) Анна Никитична

Отец ребёнка: Третьяков (?) Никита Егорович

Смерть
Неизвестно

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