Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Николай Никитич

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Третьякова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Никитич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Третьякова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Никитич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Третьяков (?) Николай Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Никитич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Третьякова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Никитич

Смерть
1789

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