Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Третьякова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Никитич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Третьякова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Никитич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Третьяков (?) Николай Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Никитич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Третьякова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Николай Никитич
Смерть
1789