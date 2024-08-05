(Третьякова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Катерина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно