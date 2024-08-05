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(Третьякова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Третьяков (?) Николай Никитич

Мать: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Катерина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно

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