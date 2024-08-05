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Третьяков (?) Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Третьяков (?) Николай Никитич

Мать: Третьякова Евдокия (Авдотья) Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Третьякова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Третьякова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Третьяков (?) Симеон Николаевич

Мать ребёнка: Третьякова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Третьякова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Третьякова Марья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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