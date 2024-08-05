Третьяков (?) Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Третьякова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Третьякова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Третьяков (?) Симеон Николаевич
Мать ребёнка: Третьякова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Третьякова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Третьякова Марья Григорьевна
Смерть
Неизвестно