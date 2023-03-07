Долматов Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
18.02.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1803
Дочь: Степанида Дмитриевна
Мать ребёнка: Долматова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
?.07.1804
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Долматова Варвара Васильевна
Крещение
08.05.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно