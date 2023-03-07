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Долматов Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Долматов Яков Григорьевич

Мать: Долматова Агафия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1803

Жена: Долматова Варвара Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1803

Дочь: Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Долматова Варвара Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1804

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Долматова Варвара Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.05.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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