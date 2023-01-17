Долматова (Смирнова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолматова (Смирнова) Варвара Васильевна

Долматова (Смирнова) Варвара Васильевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Смирных Василий Козмич

Мать: Смирнова Агриппина Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1803

Муж: Долматов Дмитрий Яковлевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1803

Дочь: Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Долматов Дмитрий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1804

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Долматов Дмитрий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1834
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close