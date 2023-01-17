Долматова (Смирнова) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
18.02.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1803
Дочь: Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Долматов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
?.07.1804
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Долматов Дмитрий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834