Смирных Василий Козмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Долматова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова Агриппина Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Агриппина Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно