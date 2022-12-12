Смирных Василий Козмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирных Василий Козмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Долматова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Агриппина Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Агриппина Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Агриппина Саввична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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