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Долматов Яков Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

02.12.1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Долматов Андриан Яковлевич

Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Долматов Савва Яковлевич

Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Долматов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Жукова Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова Агафия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
02.12.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
02.12.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Чахоткой
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