Долматов Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти02.12.1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Долматов Андриан Яковлевич
Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Долматов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Жукова Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Долматова Агафия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
02.12.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
02.12.1821
Причина смерти: Чахоткой