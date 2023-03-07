Жукова (Долматова) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Долматова) Параскева Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Долматов Яков Григорьевич

Мать: Долматова Агафия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1809

Муж: Жуков Савва Александрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агафия Саввична

Отец ребёнка: Жуков Савва Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1814

Сын: Жуков Федор Саввич

Отец ребёнка: Жуков Савва Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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