Жукова (Долматова) Параскева Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
10.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агафия Саввична
Отец ребёнка: Жуков Савва Александрович
Рождение ребёнка
27.04.1814
Сын: Жуков Федор Саввич
Отец ребёнка: Жуков Савва Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно