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Жуков Федор Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.04.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1814

Отец: Жуков Савва Александрович

Мать: Жукова Параскева Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1837

Сын: Жуков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Жукова Зиновия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сусанна Федоровна

Мать ребёнка: Жукова Зиновия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Зиновия

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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