Жуков Федор Саввич
Место рождения
Дата рождения27.04.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1814
Крещение
28.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Жукова Зиновия
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сусанна Федоровна
Мать ребёнка: Жукова Зиновия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Зиновия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно