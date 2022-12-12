Жуков Савва Александрович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1814
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
10.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агафия Саввична
Мать ребёнка: Жукова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
27.04.1814
Сын: Жуков Федор Саввич
Мать ребёнка: Жукова Параскева Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814
Причина смерти: Безвестно потерялся