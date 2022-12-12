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Жуков Савва Александрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Жуков Александр Яковлевич

Мать: Жукова Параскева Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1809

Жена: Жукова Параскева Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агафия Саввична

Мать ребёнка: Жукова Параскева Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1814

Сын: Жуков Федор Саввич

Мать ребёнка: Жукова Параскева Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1814
Причина смерти: Безвестно потерялся
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