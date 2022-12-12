Жукова Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова Параскева Михайловна

Жукова Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Жуков Савва Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Жуков Степан Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.03.1799

Сын: Жуков Яков Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Александр Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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