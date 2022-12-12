Жукова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Жуков Савва Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Жуков Степан Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
25.03.1799
Отец ребёнка: Жуков Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно