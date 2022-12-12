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Жуков Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Жуков Савва Александрович

Мать ребёнка: Жукова Параскева Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Жуков Степан Александрович

Мать ребёнка: Жукова Параскева Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Жукова Параскева Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.03.1799

Сын: Жуков Яков Александрович

Мать ребёнка: Жукова Параскева Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Параскева Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
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