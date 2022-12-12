Жуков Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Жуков Савва Александрович
Мать ребёнка: Жукова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Жуков Степан Александрович
Мать ребёнка: Жукова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Жукова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
25.03.1799
Мать ребёнка: Жукова Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804