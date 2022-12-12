Жукова Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Зиновия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Жуков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сусанна Федоровна

Отец ребёнка: Жуков Федор Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Федор Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
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