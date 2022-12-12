Долматова Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Долматов Андриан Яковлевич
Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Долматов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Жукова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816