Долматова Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолматова Агафия Васильевна

Долматова Агафия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Долматов Андриан Яковлевич

Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Долматов Савва Яковлевич

Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Долматов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Жукова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Долматов Яков Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматов Яков Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1816
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close