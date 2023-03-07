Рулёв Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения19.02.1900
Дата смерти28.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1900
Отец: Рулёв Владимир Николаевич
Мать: Рулёва Ольга Леонтьевна
Бракосочетание
03.07.1928
Жена: Рулёва Елена Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1931
Дочь: Иванова Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Рулёва Елена Михайловна
Киров, город Киров, Кировская область
Арест
31.10.1932
Москва, город федерального значения Москва
13 марта 1933 г. осужден на 3 года | Открытый список жертв репрессий
Рождение ребёнка
11.07.1944
Рождение ребёнка
05.01.1947
Рождение ребёнка
11.05.1949
Смерть
28.06.1971