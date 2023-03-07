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Рулёв Юрий Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.02.1900

Дата смерти

28.06.1971

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1900

Отец: Рулёв Владимир Николаевич

Мать: Рулёва Ольга Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
03.07.1928

Жена: Рулёва Елена Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1931

Дочь: Иванова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Рулёва Елена Михайловна

Киров, город Киров, Кировская область
Арест
31.10.1932
Москва, город федерального значения Москва
13 марта 1933 г. осужден на 3 года | Открытый список жертв репрессий
Рождение ребёнка
11.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рулёва Елена Михайловна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рулёва Елена Михайловна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рулёва Елена Михайловна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
28.06.1971
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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