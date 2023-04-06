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Рулёв Владимир Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.06.1867

Дата смерти

06.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
(27 мая по старому стилю)
Крещение
08.06.1867
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Гипотетически по записи. (ф.19 оп.124 д.976 + с. 85, номер 163). Незаконнорожденный. Мать: Коувальской инвалидной команды умершего подпоручика Евграфа Николаевича Рулева вдова Марфа Евстратиева // дат... Показать все
Образование
Между 1877 и 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Третья военная гимназия (с 1881 года Александровский кадетский корпус)
Работа или профессия
Между 1889 и 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Инженер технической конторы "Кольбе"
Образование
1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
инженер-технолог (механическое отделение) | Санкт-Петербургский Практический Технологический Институт
Место жительства
?.05.1891
Германия
В течение полутора лет, с мая 1891 по август 1892 гг., проходил практику в Германии на машиностроительном заводе Л. А. Ридингера в Аугсбурге и в технической конторе Херцберга и Хеннеберга в Берлине
Бракосочетание
20.04.1897

Жена: Рулёва Ольга Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Инженер-Технолог Вл. Ник Рулев, 29 лет, православный, первым браком. Дочь статского советника Ольга Людвиговна Бенуа, 22 года, православная, первым браком // дата по старому стилю | Петропавловская ц.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 20.01.1898

Дочь: Белышева Кира Владимировна

Мать ребёнка: Рулёва Ольга Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ст. стиль
Рождение ребёнка
19.02.1900

Сын: Рулёв Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Рулёва Ольга Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1903

Дочь: Солонина Алла Владимировна

Мать ребёнка: Рулёва Ольга Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1905

Сын: Рулёв Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Рулёва Ольга Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1924 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Инженер Отдела технической эксплуатации при Хладобойне РСФСР
Работа или профессия
С 1926 по 1929
Ученый секретарь и консультант Комитета по холодильному делу при Наркомторге СССР
Место жительства
1927
Москва, город федерального значения Москва
Народная ул., 14, кв. 61.
Работа или профессия
Неизвестно
Кудиново, Богородский, Московская область
Тех. директор завода "Электроуголь" под Москвой
Смерть
06.08.1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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