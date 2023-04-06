Рулёв Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1867
Дата смерти06.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
(27 мая по старому стилю)
Крещение
08.06.1867
Гипотетически по записи. (ф.19 оп.124 д.976 + с. 85, номер 163). Незаконнорожденный. Мать: Коувальской инвалидной команды умершего подпоручика Евграфа Николаевича Рулева вдова Марфа Евстратиева // дат... Показать все
Образование
Между 1877 и 1884
Третья военная гимназия (с 1881 года Александровский кадетский корпус)
Работа или профессия
Между 1889 и 1907
Инженер технической конторы "Кольбе"
Образование
1889
инженер-технолог (механическое отделение) | Санкт-Петербургский Практический Технологический Институт
Место жительства
?.05.1891
Германия
В течение полутора лет, с мая 1891 по август 1892 гг., проходил практику в Германии на машиностроительном заводе Л. А. Ридингера в Аугсбурге и в технической конторе Херцберга и Хеннеберга в Берлине
Бракосочетание
20.04.1897
Жена: Рулёва Ольга Леонтьевна
Инженер-Технолог Вл. Ник Рулев, 29 лет, православный, первым браком. Дочь статского советника Ольга Людвиговна Бенуа, 22 года, православная, первым браком // дата по старому стилю | Петропавловская ц.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 20.01.1898
Дочь: Белышева Кира Владимировна
Мать ребёнка: Рулёва Ольга Леонтьевна
ст. стиль
Рождение ребёнка
19.02.1900
Мать ребёнка: Рулёва Ольга Леонтьевна
Рождение ребёнка
12.01.1903
Дочь: Солонина Алла Владимировна
Мать ребёнка: Рулёва Ольга Леонтьевна
Рождение ребёнка
03.07.1905
Мать ребёнка: Рулёва Ольга Леонтьевна
Работа или профессия
С 1924 по 1926
Инженер Отдела технической эксплуатации при Хладобойне РСФСР
Работа или профессия
С 1926 по 1929
Ученый секретарь и консультант Комитета по холодильному делу при Наркомторге СССР
Место жительства
1927
Народная ул., 14, кв. 61.
Работа или профессия
Неизвестно
Кудиново, Богородский, Московская область
Тех. директор завода "Электроуголь" под Москвой
Смерть
06.08.1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область