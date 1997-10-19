Рулёва (Семёнова) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.12.1907
Дата смерти19.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1907
Бракосочетание
03.07.1928
Рождение ребёнка
20.05.1931
Дочь: Иванова Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Рулёв Юрий Владимирович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1944
Рождение ребёнка
05.01.1947
Рождение ребёнка
11.05.1949
Смерть
19.10.1997
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости