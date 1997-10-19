Рулёва (Семёнова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рулёва (Семёнова) Елена Михайловна

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Место рождения

Городок, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

14.12.1907

Дата смерти

19.10.1997

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ДД
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1907

Отец: Семёнов Михаил Николаевич

Мать: Семёнова Анна Александровна

Городок, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
03.07.1928

Муж: Рулёв Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
20.05.1931

Дочь: Иванова Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Рулёв Юрий Владимирович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рулёв Юрий Владимирович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рулёв Юрий Владимирович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рулёв Юрий Владимирович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
19.10.1997
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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