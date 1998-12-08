Борисенко (Чепель) Феодосия Степановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1906
Дата смерти08.12.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1906
Отец: Чепель Степан Арсеньевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1923
Новобелозеровка, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.10.1929
Дочь: Романова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Борисенко Павел Исаакович
Рождение ребёнка
31.05.1933
Дочь: Шевченко Валентина Павловна
Отец ребёнка: Борисенко Павел Исаакович
Рождение ребёнка
19.12.1939
Сын: Борисенко Александр Павлович
Отец ребёнка: Борисенко Павел Исаакович
Смерть
08.12.1998