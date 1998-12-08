Борисенко (Чепель) Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко (Чепель) Феодосия Степановна

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Место рождения

Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область

Дата рождения

05.05.1906

Дата смерти

08.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1906

Отец: Чепель Степан Арсеньевич

Мать: не указана

Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
31.01.1923

Муж: Борисенко Павел Исаакович

Новобелозеровка, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.10.1929

Дочь: Романова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Борисенко Павел Исаакович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
31.05.1933

Дочь: Шевченко Валентина Павловна

Отец ребёнка: Борисенко Павел Исаакович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1939

Сын: Борисенко Александр Павлович

Отец ребёнка: Борисенко Павел Исаакович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
08.12.1998
Омск, город Омск, Омская область
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